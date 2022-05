A segunda-feira (30) de futebol será de bola rolando na Série A, C e D do Brasileirão. O duelo do Brasileiro Feminino também movimenta a rodada.

VEJA HORÁRIO DOS JOGOS DE HOJE (30)

Campeonato Brasileiro Série A

20h - Internacional x Atlético-GO - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

20h - Paysandu x Manaus - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

20h - Anápolis x Ceilândia - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

17h30 - São Paulo x Atlético-MG - Band