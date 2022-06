Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de sábado (18)

O sábado (18) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Confrontos do Brasileirão Feminino Série A1, A2 e A3 e do Brasileiro Sub-20 também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (18)

Campeonato Brasileiro Série A

19h - Cuiabá x Ceará - Premiere

- Premiere 21h - Santos x RB Bragantino - SporTV e Premiere

Legenda: O RB Bragantino entra em campo neste sábado (18) contra o Santos, pela 13ª rodada da Série A Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro Série B

11h - Grêmio x Sampaio Corrêa - Premiere

16h - Novorizontino x Tombense - SporTV e Premiere

16h - Londrina x Vasco - SporTV e Premiere

18h30 - Náutico x Sport - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

15h - Brasil de Pelotas x Ferroviário - TV NSports

- TV NSports 17h - Confiança x Campinense - Band, DAZN e TikTok

18h - Manaus x Figueirense - TV NSports

19h - Aparecidense x Paysandu - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

11h - Nova Iguaçu x Portuguesa-RJ - InStat TV

15h - Tuna Luso x Castanhal - InStat TV

15h - Crato x São Paulo Crystal - InStat TV

15h - Lagarto x Sergipe - InStat TV

15h - Santo André x Oeste - InStat TV

15h - Juventus-SC x Marcílio Dias - InStat TV

15h - Caxias x FC Cascavel - InStat TV

15h30 - Ceilândia x Brasiliense - InStat TV

16h - 4 de Julho x Fluminense-PI - InStat TV

16h - Grêmio Anápolis x Iporá - InStat TV

16h - Inter de Limeira x Ferroviária - InStat TV

16h - Bahia de Feira x Pouso Alegre - InStat TV

16h - URT x Caldense - InStat TV

16h - Paraná x Pérolas Negras - InStat TV

16h30 - Porto Velho x Trem - InStat TV

17h - América-RN x Globo-RN - InStat TV

18h - São Raimundo-RR x Humaitá - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

11h - São Paulo x Ferroviária - SporTV

14h - Corinthians x Internacional - Band

15h - Grêmio x Avaí/Kindermann - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

15h - Minas Brasília x Athletico-PR - Eleven Sports

15h - Botafogo x Fluminense - Eleven Sports

15h - UDA x Botafogo-PB - Eleven Sports

16h - América-MG x Aliança-GO - Eleven Sports

16h - Iranduba x JC - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Feminino Série A3

15h - Taubaté x Realidade Jovem - Eleven Sports

15h - Doce Mel x Estanciano - Eleven Sports

15h - VF4-PB x CRB - Eleven Sports

15h - Abelhas Rainhas x Paraíso - Eleven Sports

15h - Remo x Ypiranga-AP - Eleven Sports

15h - Barcelona-RO x Rio Branco-AC - Eleven Sports

16h - Mixto-MT x Cuiabá - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Sub-20

10h - Ceará x América-MG - Vozão TV

- Vozão TV 10h - Athletico-PR x Fluminense - Sem informação de transmissão

10h - Fortaleza x Bahia - TV Leão

- TV Leão 11h - Vasco x Santos - Sem informação de transmissão

15h - Botafogo x Cruzeiro - Sem informação de transmissão

15h - Chapecoense x RB Bragantino - Sem informação de transmissão