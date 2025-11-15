Diário do Nordeste
Jogos da Série A neste sábado (15) interessam ao Fortaleza; veja cenários

O Santos, rival do Leão no Z-4, enfrenta o Palmeiras em clássico paulista

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:21)
Jogada
Legenda: Neymar, atacante do Santos
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

O Fortaleza não tem jogos neste fim de semana, mas observa atentamente outras partidas da Série A do Brasileirão 2025 que serão disputadas neste sábado (15). O Santos, um dos seus principais concorrentes na luta pela permanência, entra em campo.

Às 21h, o time paulista, comandado por Juan Pablo Vojvoda, enfrenta o Palmeiras em um clássico. O jogo será disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP), com o Palmeiras de Abel Ferreira com muitos desfalques por conta da Data Fifa.

Foto do atacante Neymar, principal desfalque do Santos para enfrentar o Fortaleza
Legenda: O atacante Neymar e o zagueiro Gil são os dois principais desfalques do Santos para enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira (12)
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos está atualmente na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, somando 33 pontos. O Fortaleza está na 19ª posição, somando atualmente 31 pontos, dois a menos que o Peixe. Neste sábado (15), o Leão torcerá por um tropeço do Peixe.

O outro jogo da noite será entre Sport e Flamengo. Por mais que o Sport esteja na zona de rebaixamento, a sua situação é muito complicada e por isso o jogo não é de interesse exato do Tricolor do Pici. A distância entre o 20º e o 19º é hoje de 14 pontos.

Jogos da Série A neste sábado (15) interessam ao Fortaleza; veja cenários

