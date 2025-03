Jogo atrasado entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste, tem data e horário definidos pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e horário do jogo atrasado entre Bahia e Ceará, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida será realizada na próxima quarta-feira (26), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Inicialmente marcado para o dia 19 de fevereiro, o adiamento do confronto aconteceu por conta da participação do Bahia na Conmebol Libertadores. Na ocasião, o Tricolor baiano empatou por 1 a 1 com o The Strongest (BOL) fora de casa e eliminou os bolivianos na Fonte Nova vencendo por 3 a 0.



Sendo assim, Sampaio Corrêa e Ceará, que à princípio estava marcado para o dia 23 de março, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, fica sem data para ser realizado e será remarcado posteriormente pela CBF.

Antes do jogo contra o Bahia, o Ceará tem o confronto decisivo contra o Fortaleza pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense, neste sábado (22), às 16h30, na Arena Castelão. Na ida, o Alvinegro venceu o Leão por 1 a 0, com gol de pênalti de Fernando Sobral, e vai em busca do seu quadragésimo sétimo título do estadual.



Bahia x Ceará marca o reencontro de Erick Pulga com a sua ex equipe. Será a primeira vez que o atacante jogará contra o Alvinegro vestindo a camisa do Esquadrão de Aço.