Jogadoras são avisadas sobre morte de Pietra Medeiros em quadra e entram em desespero

A triste notícia da morte da jogadora de futsal Pietra Medeiros, de apenas 20 anos, chegou de uma forma inusitada para as colegas de time, o Taboão/Magnus, que disputava partida pela Liga Feminina de Futsal.

Após o fim da partida, vencida pelo Female/Unochapecó por 4 a 1, as atletas foram avisadas da morte da companheira, acometida por uma grave hepatite autoimune.

Imediatamente, as jogadoras se lançaram ao chão em desespero e lamentação. Até mesmo uma das atletas da equipe catarinense, que dava entrevista no momento, não conseguiu prosseguir com as respostas ao repórter.

Futsal perde atleta promissora

Pietra chegou a fazer um transplante de fígado na última quarta-feira (17), mas não resistiu. Ela era considerada uma das maiores revelações da categoria. Foi campeã da Copa Libertadores da América de Futsal de 2022.

A página do time pelo qual Pietra jogava lamentou a morte da atleta. Fãs e outros nomes do futsal, como a jogadora Amandinha, comentaram na publicação.

Hepatite autoimune

Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a hepatite autoimune (HAI) é uma doença "crônica no fígado e que, quando não tratada, pode evoluir para cirrose com mau funcionamento do fígado e eventualmente necessidade de transplante hepático".

A doença pode ocorrer em qualquer faixa etária. No entanto, acomete principalmente mulheres por volta dos 30 anos. Ela não é contagiosa e não pode ser transmitida para outras pessoas.

