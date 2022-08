Atleta de futsal, Pietra Medeiros morre aos 20 anos de hepatite autoimune

A jogadora de futsal Pietra Medeiros, de 20 anos, morreu na noite da última sexta-feira (19), em São Paulo. Ela estava internada em estado grave desde o início do mês com hepatite autoimune.

Pietra chegou a fazer um transplante de fígado na última quarta-feira (17), mas não resistiu.

A atleta atuava no time Taboão Magnus, de Taboão da Serra. Ela foi campeã da Copa Libertadores da América de Futsal de 2022.

Pietra Medeiros era considerada uma das maiores revelações da categoria.

A página do time pelo qual Pietra jogava lamentou a morte da atleta. Fãs e outros nomes do futsal, como a jogadora Amandinha, comentaram na publicação.

Foto: Reprodução/Instagram

Hepatite autoimune

Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a hepatite autoimune (HAI) é uma doença "crônica no fígado e que, quando não tratada, pode evoluir para cirrose com mau funcionamento do fígado e eventualmente necessidade de transplante hepático".

A doença pode ocorrer em qualquer faixa etária. No entanto, acomete principalmente mulheres por volta dos 30 anos. Ela não é contagiosa e não pode ser transmitida para outras pessoas.

A Sociedade Brasileira de Hepatologia explica que a inflamação do fígado advém de alterações do sistema imunológico.

"O sistema imune no paciente com hepatite autoimune reconhece os hepatócitos (células hepáticas) como estranhos e os ataca, provocando inflamação crônica, desenvolvimento de fibrose hepática (cicatrizes no fígado) e cirrose. O indivíduo sob risco de apresentar hepatite autoimune exibe predisposição genética para desenvolver a doença que pode se manifestar devido à exposição a vírus, bactérias, medicamentos e outros agentes do meio ambiente."

Os principais sintomas são de mal-estar, fraqueza e perda de energia, com alterações no exame físico e nos exames de sangue já sugestivos de uma doença crônica no fígado ou mesmo cirrose.

"A Hepatite autoimune é uma das doenças hepáticas que pode se manifestar como insuficiência hepática aguda grave (parada súbita do funcionamento do fígado) com necessidade de transplante hepático de urgência", complementa a cartilha do órgão sobre a doença.

