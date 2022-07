O Ceará precisou encarar um caldeirão na cidade de Cruz, região norte do Estado, e bom time do Jijoca na noite deste sábado (10) para conquistar o seu segundo título consecutivo da Copa do Estado do Ceará.

O Alvinegro goleou o adversário por 5 a 1 com gols de Wallysson, Gigante, João César e Sapinho (2x), faturando mais um troféu.

Rafinha diminiu para os donos da casa, mas não houve tempo para reação.

Com o resultado, o Vovô garantiu uma vaga na Copa do Nordeste de Futsal 2023.

