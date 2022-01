Destaque do Fortaleza, Rebeca Costa é convocada para Seleção Brasileira Sub-17

A volante Rebeca Costa, do Fortaleza, foi convocada mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-17. Natural de Pindoretama-CE, a atleta de 16 anos irá participar de treinos entre os dias 16 de janeiro e 5 de fevereiro na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

As atividades são voltadas para a etapa inicial de preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria. O time tricolor é o único representante do Nordeste dentre as 26 jogadores chamadas pela técnica Simone Jatobá.

Em dezembro, Rebeca esteve na lista principal para amistosos da equipe nacional diante do Uruguai. A primeira convocação da jogadora ocorreu em julho, quando ainda tinha 15 anos. Apesar da juventude, atuou no time adulto que disputou a Série A-2 do Brasileiro, além de participar dos compromissos do Campeonato Brasileiro Sub-18.

Legenda: Rebeca Costa foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-17 em julho Foto: Adriano Fontes / CBF

Rebeca chegou ao time cearense para o plantel de futsal em 2020 e ascendeu ao futebol durante a última temporada. A volante é a segunda das Leoas que recebeu chance de defender o Brasil. A goleira Awanny Miria também foi requisitada duas vezes.

Convocação para a Seleção Brasileira feminina Sub-17:

GOLEIRAS

Leilane Soares - Ferroviária

Eluiza Kavalek - São Paulo

Mariana Silva - Fluminense

Bianca Bik - Grêmio

DEFENSORAS

Luana Gusmão - Fluminense

Joana Cypriano - Internacional

Anita Santana – Ferroviária

Myrelle Torres - Santos

Maria Augusta - Internacional

Ana Grazyelle - Ferroviária

Kedima Xavier - São Paulo

Maria Luiza Calazans - Fluminense

MEIO-CAMPISTAS

Ana Carolina Firmino - São Paulo

Ana Julia Mendonça - São Paulo

Rebeca Costa - Fortaleza

Julia Xavier - São Paulo

Lara Dantas - IMG Academy (EUA)

Maria Eduarda Calazans - Fluminense

Gabriele Berchon - Internacional

ATACANTES

Maria Eduarda Silva - São Paulo

Rhaissa Silva - Ferroviária

Aline Amaro - Ferroviária

Nathalia Vendito - Ferroviária

Alice Goedert - Avaí F.C/Kindermann

Ingrid Moraes - Toledo

Ana Flávia - São Paulo