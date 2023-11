Jogador Nenê responderá por crime de lesão corporal culposa após quebrar vidro e ferir pessoas no PV

O meia Nenê, do Juventude, responderá por crime de lesão corporal culposa após quebrar um vidro de proteção dos camarotes do PV e ferir torcedores do Ceará na partida entre a equipe gaúcha e o time cearense no último sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pagou fiança e foi liberado, mas responderá pelo ato que causou.

O Diário do Nordeste apurou ainda no sábado (25), que o atleta saiu do estádio de viatura direto para o 34º Distrito Policial, prestou esclarecimentos e teve fiança estabelecida em R$ 13.200,00.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou, neste domingo (26), que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) conduziu um homem, no sábado (25), para o 34º Distrito Policial (DP), unidade plantonistas da Polícia Civil do Estado do Ceará, envolvido, em um crime de lesão corporal culposa, registrado no Presidente Vargas. O homem em questão é o meia Nenê, jogado do Juventude.

"Com base nas primeiras informações, o suspeito, que é jogador de futebol, de 42 anos, estava no camarote do estádio quando, em um determinado momento, quebrou o vidro de proteção do local, vindo a lesionar algumas pessoas que estavam próximas do camarote - informa trecho da nota da SSPDS.

Em outro trecho da nota, a SSPDS informa: "Diante dos fatos, segundo a SSPDS, o jogador foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa. Após o pagamento de fiança, ele foi liberado, mas continuará respondendo após o episódio".

Ainda segundo a apuração, os estilhaços atingiram alguns torcedores do Vovô que estavam nas cadeiras sociais, incluindo as esposas dos atacantes Chrystian Barletta e Saulo Mineiro. Além de Nenê, outros atletas e membros da delegação do time gaúcho foram escoltados pela Polícia Militar para evitar uma confusão maior. Durante o jogo, a torcida alvinegra entoou cânticos como "Nenê vai se f..." e, após a quebra do vidro, jogou cerveja em direção ao local onde estavam os representantes do time gaúcho.

SITUAÇÃO GERA REVOLTA

Após o fim da partida, Chrystian Barletta e sua esposa utilizaram as redes sociais para se pronunciar sobre a situação. O acontecimento deixou ambos revoltados e, de acordo com a mulher de Barletta, o pior foi evitado, já que ela estava com o filho bebê do casal no colo.