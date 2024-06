Jogador do Fortaleza Futsal desabafa após sofrer racismo: 'fui alvo de palavras duras'

Vítima de racismo e xenofobia, Andson fez forte desabafo neste domingo (23). Ele e Bob, companheiros de time do Fortaleza Futsal, sofreram os Andson fez forte desabafo neste domingo (23). Ele e Bob, companheiros de time dosofreram os atos discriminatórios durante jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da modalidade. As ofensas teriam vindo de torcedores do Passo Fundo (RS), adversário do dia, na Arena Clube Comercial. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) informou que vai abrir inquérito para investigar o caso.

No sábado, um grupo de torcedores do time adversário começou a imitar gestos de macaco na direção dos jogadores do Leão. Em 2024, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol já registrou 52 casos de racismo no futebol brasileiro. Em nota, o clube repudiou os atos discriminatórios.

"Em toda minha carreira pude entrar em quadra e representar minha equipe da melhor maneira, seja em meu estado, na Europa, ou em qualquer lugar desse país continental em que vivemos. Venci muito, conquistei títulos e também sofri derrotas, faz parte do esporte. Nesses anos todos, sempre respeitei, e até então, fui respeitado, entrando em quadra durante toda a minha vida para dar um futuro melhor a minha família de forma digna e justa", escreveu o jogador em uma rede social.

"Hoje, fui vítima de racismo enquanto estava no meu ambiente de trabalho, representando o Fortaleza em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal, enfrentando amigos e conterrâneos. Fui alvo de palavras duras, que não merecem ser replicadas aqui. Aos amigos e familiares quero que saibam que estou bem! Fui à delegacia, deixei registrado o que aconteceu e conto com o apoio das autoridades para que os criminosos sejam identificados e punidos. (...) Seguimos juntos na luta para que possamos viver sem o preconceito, em harmonia e respeitando o próximo. Sou brasileiro, nordestino e cearense, e tenho muito orgulho de quem sou", escreveu Andson. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GoleiroAndson19 (@goleiroandson19) Outro caso também foi registrado numa partida do Fortaleza mas, desta vez, no futebol. Neste domingo (23), no duelo contra o Atlético-MG, o meia Pedro Augusto reclamou com a arbitragem após ter sido alvo de ofensas racistas. O jogador do Leão relatou que foi chamado de "negro de m****" por Battaglia, atleta da equipe adversária.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA SE MANIFESTA

"O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Salão (STJDFS) vem a público informar que tomou conhecimento dos supostos episódios de racismo e xenofobia contra atletas do Fortaleza Futsal na noite deste sábado, 22 de junho, durante partida da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente do STJDFS, Dr. Luciano Bezerra Furtado, determinará a abertura de inquérito, com base no art. 81 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis pela Procuradoria de Justiça Desportiva, chefiada pelo Procurador-Geral Dr. Bruno Queiroz Oliveira. O STJDFS lamenta profundamente que episódios de discriminação ainda aconteçam no esporte brasileiro, notadamente no futsal, um dos esportes mais praticados no país e no mundo."