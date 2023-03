Jogador do Atlético Cearense assina contrato com o Fluminense; saiba mais

O meio-campista Francisco Freitas, que pertencia ao Atlético-CE, assinou contrato em definitivo com o Fluminense até o fim de dezembro de 2026. O jogador de 20 anos, que é natural de Aracati-CE, já estava atuando no Tricolor das Laranjeiras, através de um empréstimo do Atlético Cearense. Agora, ele passa a pertencer à equipe carioca.

"Estou muito feliz, realizando um sonho. Agora o objetivo é ir em busca de novos títulos", destacou o jogador após o acerto em definitivo com o Fluminense. Na temporada 2020, através de um projeto desenvolvido pelo Atlético Cearense, Francisco foi emprestado ao Tianguá-CE. O jogador chegou ao Fluminense em 2021, inicialmente por empréstimo.

Francisco Freitas já disputou inclusive uma partida com a camisa da equipe profissional do Fluminense na temporada 2023. No dia 22 de janeiro, ele entrou no decorrer do segundo tempo da partida entre Madureira e Fluminense. O Tricolor venceu aquela partida por 1 a 0, com gol de Jhon Arias.