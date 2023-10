Jogador de Hóquei morre após ser atingido por lâmina de patins no pescoço; veja vídeo

Após ser atingido por uma lâmina de patins no pescoço, o jogador de hóquei americano Adam Johnson morreu neste domingo (29). O episódio aconteceu em um jogo do Nottingham Panthers, time de Adam, contra o Sheffield Steelers na Challenge Cup, liga de elite britânica de hóquei no gelo.

Em uma disputa, aos 35 minutos de jogo, o americano caiu e a lâmina do patins de um adversário atingiu sua garganta. O jogador de 29 anos de idade chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A arena que estava com um público na casa de 8.000 pessoas viveu momentos de horror, com muitas pessoas chorando em virtude do acontecimento.

Durante um jogo entre Nottingham Panthers e Sheffield Steelers, o atacante dos Panthers #AdamJohnson (ex-jogador da NHL) de 29 anos foi ferido pelo adversário acabando por falecer no hospital por perda de sangue. O incidente ocorreu diante de 8 mil espectadores. pic.twitter.com/Lbpsuwtmyf — Mina (@Mina696645851) October 29, 2023

Em nota divulgada nas redes sociais, o Nottingham Panters manifestou profundo pesar pela tragédia.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

"Todos no clube, incluindo jogadores, equipe técnica, diretoria e administração, estão com o coração partido com a notícia da perda de Adam. Adam, o nosso número 47, não era apenas um jogador de hóquei excepcional, mas também um grande companheiro de equipe e uma pessoa incrível com toda a vida pela frente. Sentiremos muito a sua falta, o clube nunca o esquecerá. Descanse em paz, Adam", disse o clube.

MAIS HOMENAGENS

Adam Johnson, de 29 anos, também teve passagem pela NHL, a principal liga de hóquei no gelo dos Estados Unidos e do Canadá. O atleta defendeu o Pittsburgh Penguins em 13 jogos antes de seguir carreira na Europa. No continente europeu, ele defendeu Malmö Redhawks, da Suécia, Augsburger Panther, da Alemanha, e Nottingham Panthers, da Inglaterra.

O Penguins prestou sua homenagem nas redes sociais e afirmou que "Adam sempre fará parte da família Penguins. Foi uma honra vê-lo realizar o seu sonho de jogar na National Hockey League [NHL]."