Jogador de futebol de MS encontrado morto após festa: veja o que se sabe sobre o caso

O jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de apenas 19 anos, foi esquartejado e teve os restos mortais lançados em um rio no município de Sete Quedas (MS). As partes do corpo foram localizadas no último domingo (2), segundo informações do G1.

Hugo Vinicius estava desaparecido desde o último dia 25 de junho, quando teria ido a uma festa em um posto de combustíveis na cidade de Pindoty Porã (PAR), município vizinho a Sete Quedas, onde o corpo do jogador foi encontrado.

Andressa Skulny, prima do jogador, disse ao G1 que às 3h da manhã do dia 25 a avó teria ligado para Hugo e que o jovem teria dito que a noite estava muito tranquila e legal e que logo ele chegaria em casa.

Legenda: Hugo Vinícius tinha 19 anos Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com o G1, Hugo Vinicius foi visto pela última vez pelos amigos por volta das 5h do dia 25 de junho, quando teria sido deixado perto da casa da ex-namorada do jogador. Eliana Skulny, mãe de Hugo, registrou o desaparecimento do jovem no dia 26.

A polícia está investigando o caso, que também é acompanhado por uma força-tarefa envolvendo as polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Hugo Vinicius morava com seu irmão e a avó materna. O jovem de 19 anos era graduando em Educação Física e estava no primeiro ano de formação. De acordo com a prima, no dia 25 ele iria disputar o Intervilas, campeonato dos bairros da cidade, pelo time Projetinho.

Ainda segundo o G1, atuava como atacante e em 2021 foi campeão na Copa Itu de Futebol Menores, em São Paulo, pela equipe sub-17 do Seduc, sendo destaque da equipe em algumas partidas da competição.