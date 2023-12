Jogador morre atingido por raio durante campeonato no Paraná; quatro ficaram feridos

Prefeitura de Santo Antônio da Platina Em Nota

Em decorrência da tragédia acontecida na tarde de hoje (domingo, 10/12/23), no Estádio Municipal José Eleotério da Silva, quando um raio atingiu o campo de futebol ferindo gravemente cinco pessoas, onde infelizmente um jogador da equipe do município de Japira foi a óbito, o Município de Santo Antônio da Platina, se solidariza com as Famílias, com a equipe de futebol e com toda cidade de Japira!! Queremos também dizer que estamos empenhando todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível, pois diante de tamanha tragédia, provocada pela natureza, entendemos que é o que nos cabe fazer. Comunicamos ainda que as Equipes do Pronto Socorro foram reforçadas para que os demais pacientes também pudessem receber a atenção necessária. José da Silva Coelho Neto, Prefeito Municipal”.