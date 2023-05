Jogador cearense brilha na Suíça ao lado de Mario Balotelli; Conheça história de 'Itaitinga'

As pessoas costumam dizer que tem cearense espalhado por todos os lugares do mundo, Cleilton Monteiro da Costa, 24 anos, nascido na região metropolitana de Fortaleza, em Itaitinga, é mais um representando o Estado fora do país. Ele defende as cores do FC Sion, da Suíça, e divide os gramados com o experiente Mario Balotelli, aquele mesmo da seleção italiana. Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o jogador falou sobre sua carreira, sobre as metas para a temporada, desafios e sobre sua amizade com o astro italiano, seu companheiro de equipe.

Legenda: Itaitinga carrega o nome de sua cidade na camisa e divide os gramados com Balotelli Foto: Pedro Loureiro / C2 Sports

O jogador cearense carrega nas costas das camisas do FC Sion, o nome de sua cidade acompanhado do número 76. Tudo isso tem um motivo e uma explicação. Muita gente até confunde achando que "Itaitinga" é seu sobrenome, mas a história por trás desse apelido fala bastante sobre o início da carreira do jogador, lá em 2016.

"Quando eu cheguei no Tiradentes-CE, o treinador perguntou onde eu morava, e eu falei "moro ali pro lado da Itaitinga". Depois, eu tava lá no treino e ele gritou: "Itaitinga!", só que eu não olhei, porque eu nunca tinha escutado ninguém me chamar com esse nome. Ele gritou novamente e eu não olhei, aí ele me deu um carão "é tu, menino!", e aí pegou. Depois desse dia eu deixei, todo mundo foi me chamando de Itaitinga e ficou", contou.

"Desde que eu cheguei aqui no Sion eu já usei o número 40, já usei a 10, mas o 76 foi depois do falecimento do meu avô. Pela idade, eu decidi colocar esse nome", explicou o jogador.

RELAÇÃO COM MARIO BALOTELLI

Atuando no mesmo setor do campo, o ataque, Itaitinga divide os gramados com o experiente Mario Balotelli, aquele mesmo da seleção italiana. Porém, a relação dos dois atacantes vai muito além das quatro linhas.

"Minha relação com o Balotelli esses últimos tempos tem sido muito boa. Dentro de campo a gente se fala, fora dos gramados ele me dá muitos conselhos, fala da minha qualidade, me fala muitas coisas boas. Inclusive, até me chama muitas vezes para ir jantar na casa dele, ficar um pouco lá com ele, brincar... E são essas pessoas que a gente tem que se aproximar mais. Porque muita gente vê um lado dele, só que eu vejo outro"

Com a camisa do Sion, Balotelli tem 17 jogos e seis gols. O atacente chegou ainda nesta temporada para defender as cores do clube suíço.

QUARTA TEMPORADA NO SION

Na temporada 2022/2023, Itaitinga faz sua melhor campanha desde que chegou ao país, em 2018. Em toda sua passagem no Sion, o jogador atuou em 101 jogos, marcou 16 gols e deu 7 assistências, porém, 30 desses jogos foram feitos na atual temporada, nessas oportunidades o jogador marcou seis gols e deu quatro assitências. Mas não pretende parar por aí.

"Desde quando cheguei aqui eu venho bem, dou uma caída, depois retorno novamente, mas essa temporada eu estou muito bem aqui, estou trabahando forte. Eu até me impressionei um pouco com algumas coisas que vem acontecendo dentro de campo, porque eu não esperava fazer a temporada que eu estou fazendo, porque já são quatro temporadas jogando aqui e sempre vem acontecendo a mesma coisa. Só que quando chegou esse treinador [David Bettoni], ele está me dando mais confiança. Como ele já trabalhou em time grande, ele pode passar uma visão diferente dentro de campo e ele vem me dando muitos conselhos, vem falando algumas coisas que eu sinto que precisava", disse Itaitinga.

PRINCIPAIS DESAFIOS NA SUÍÇA

Saindo do Nordeste brasileiro para a Suíça, Itaitinga enfrentou um desafio um tanto quanto comum para qualquer pessoa que saí dessa região, o frio. Além desse, a comunicação teve quer ser bem trabalhada com o passar dos anos.

"Com certeza é o frio. É a pior coisa para um nordestino. Aqui é absurdo. Além disso, no começo para se comunicar com os companheiros era complicado. Tinha que ser por gesto. No treino era tranquilo porque tinha tradutores, mas no jogo mesmo era complicado. Era um pouco difícil"

METAS PARA A TEMPORADA

A última partida do Sion no Campeonato Suíço acontece no dia 29 de maio, até lá, Itaitinga e o restante do elenco, possuem sete jogos para aprimorarem seus números. O jogador tranquilizou em relação a sua contribição com a equipe e considerou que gols e assistências são consequências e um trabalho em equipe bem feito.

"Claro que a gente quer sempre mais. Para nós que somos atacantes é um pouco complicado porque ou é gol ou é assistência. Mas se você parar para pensar, também conta muito o trabalho que você faz em equipe dentro de campo. Gol e assistências, isso é consequência, isso vem normalmente" disse.

QUER SER JOGADOR(A)?

Se tornar jogador ou jogadora de futebol não é uma tarefa fácil, porém a construção de uma carreira começa a partir do seu interesse pessoal. Itaitinga encerrou a entrevista deixando um conselho para quem tem interesse na profissão.

"Manter o foco. Nunca desistir de seus sonhos. Infelizmente no mundo que a gente vive hoje, tem muita criança se perdendo, as vezes olhando assim no celular a gente fica até triste. Mas aqueles que querem ser alguém na vida, tem que manter o foco e persistir", encerrou o jogador.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto