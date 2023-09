Jean Mota, ex-Fortaleza, fala sobre convivência com Messi no Inter de Miami: 'humilde'

Jean Mota, ex-Fortaleza, falou sobre como é a convivência com Messi, astro do futebol mundial. Os dois jogam juntos no Inter de Miami, nos Estados Unidos. O brasileiro, que já passou também pelo Santos e pela Portuguesa, conta que nunca é um sonho jogar ao lado do campeão mundial argentino.

"Desde pequeno, sonhamos em jogar em grandes times e com grandes jogadores. Então, para mim, foi mais um sonho realizado na carreira. Ficará guardado para sempre na minha memória", disse o jogador em entrevista ao "Estado de São Paulo".

O clube americano anunciou a contratação do camisa 10 em julho. Mota, que já defende a camisa há dois anos, lembra que não acreditava nos rumores da chegada do jogador. Ele fala um pouco de como é a convivência com o jogador.

"Messi é bem tranquilo, é uma pessoa extremamente humilde, trata todos da mesma forma, não reclama de nada. Pra gente, é gratificante ver isso porque também podemos aprender com ele, pois é um jogador com uma história incrível, um espelho para os mais jovens", revelou o atleta.

O brasileiro revelou ainda que o craque argentino não reclama de treinamentos nem faz exigêncas relacionadas ao trabalho. Desde a chegada dele, o Inter de Miami deixou a lanterna da conferência na MLS e levantou a taça da Leagues Cup.

"Hoje, a MLS cresce visivelmente no munto inteiro por causa desses jogadores novos, principalmente Messi. Muitas pessoas estão acompanhando a liga e também querem conhecer mais do Inter Miami.