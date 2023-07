Ex-Fortaleza, Jean Mota posta foto com Messi em treino do Inter Miami

Ex-jogador do Fortaleza, Jean Mota agora é companheiro de Lionel Messi no Inter Miami. Nesta quinta-feira (20), numa rede social, o meia-atacante divulgou fotos ao lado do craque argentino durante treino no CT do time americano.

A imagem mostra os dois jogadores se cumprimentando e dando um abraço. Na legenda, o ex-tricolor usa o emoji de um bode, em referência a gíria GOAT que, em inglês, significa "Greatest of all time". Em português, a trudação é "O melhor de todos os tempos."

Aos 29 anos, o brasileiro chegou ao time de David Beckham em 2022 e tem contrato até 2024. Além dele, o clube tem outro brasileiro, o volante Gregore, ex-atleta do Bahia. Além do campeão do mundo argentino e do meia espanhol Busquets, o time acaba de anunciar o lateral-esquerdo Jordi Alba, ex-Barcelona.

A equipe do capitão Messi entra em campo nesta sexta-feira (21), a partir das 21h (de Brasília). O duelo será no Estádio DRV PNK, válido pela primeira rodada da Leagues Cup. A competição vai reunir todos os clubes da MLS e da Liga MX, do México.