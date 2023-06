Messi será companheiro de Jean Mota, ex-Fortaleza, no Inter Miami

O meia-atacante Jean Mota, ex-jogador do Fortaleza, será companheiro de Lionel Messi no Inter Miami. O brasileiro de 29 anos veste a camisa da equipe norte-americana desde a temporada 2022 e tem contrato com o clube de David Beckham até o final da temporada de 2024. Com isso, ele deve atuar ao lado do craque argentino.

Antes de acertar sua ida para o futebol dos Estados Unidos, Jean Mota defendeu diversas equipes do futebol brasileiro. A penúltima delas foi o Fortaleza. O meia chegou ao Pici em 2015, mas ganhou destaque com a camisa do Tricolor do Pici na temporada 2016, quando somou 28 jogos e seis gols marcados.

O bom desempenho com a camisa do Fortaleza, naquela época ainda na Série C do Brasileirão, fez com que o jogador fosse negociado com o Santos. Jean Mota defendeu o Alvinegro Praiano por seis temporadas, entre 2016 e 2021. Em 2022, passou a defender o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Lionel Messi foi anunciado como o novo reforço do Inter Miami nesta quarta-feira (7), após acertar sua saída do PSG após dois anos defendendo a equipe francesa. Além de Jean Mota, o Inter Miami conta atualmente com outro jogador brasileiro no elenco: o volante Gregore, ex-Bahia.