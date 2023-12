James Rodríguez coloca permanência no São Paulo em dúvida

O meia colombiano James Rodríguez colocou em dúvida sua permanência no São Paulo para a temporada 2024, na qual o time paulista volta à Copa Libertadores depois de três anos.

"No futebol muda tudo muito rápido. Nunca gostei de falar sobre futuro, só Deus sabe. Gosto de falar do presente, do dia a dia. Não sei o que vai acontecer em 2024", disse James em entrevista publicada nesta sexta-feira (1º) pelo portal ge.

O colombiano, de 32 anos, foi abraçado pela torcida do São Paulo quando chegou ao clube, em julho, com um contrato até junho de 2025.

No total, ele marcou um gol e deu três assistências em 14 jogos (nove como titular).

"Espero ficar, sim, para ajudar o time, mas o futuro, como falei antes, no futebol, muda muito, troca muito. Só Deus sabe o que vai acontecer", acrescentou.

Momento no São Paulo

Artilheiro da Copa do Mundo de 2014 com seis gols, James Rodríguez começou como reserva do técnico Dorival Júnior, mas pouco a pouco ganhou espaço no time titular do São Paulo.

Tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005), o clube paulista se classificou para o principal torneio do continente pela primeira vez desde 2021, graças à conquista da Copa do Brasil este ano. James não teve oportunidades ao longo da competição.

No Campeonato Brasileiro, que termina no dia 6 de dezembro, a equipe ocupa a nona posição com 50 pontos, 16 a menos do que o líder Palmeiras.

"Estou conseguindo jogar mais agora e estou feliz por isso (...) Não vim aqui de férias ou para ficar aqui de boa. Gosto de ganhar títulos", afirmou o colombiano.

Apesar de ter deixado o futuro em aberto, o talentoso meia disse que "seria bom" entrar no seleto grupo de jogadores que já conquistaram a Libertadores e a Liga dos Campeões da Europa, da qual foi campeão pelo Real Madrid em 2016 e 2017.

"O São Paulo tem time para fazer as coisas bem e poder ganhar a Libertadores, tem muito jogador bom, de qualidade, poder chegar à final se todo mundo ficar" para a próxima temporada, concluiu.