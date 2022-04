Izolda Cela fala sobre situação do Castelão e aguarda diálogo com clubes para melhorias

O Governo do Ceará aguarda uma reunião com os clubes de futebol para intensificar a restauração do gramado da Arena Castelão. A situação foi revelada pela governadora Izolda Cela (PDT), nesta terça (19), em participação no programa Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

“Já aconteceu uma primeira melhoria, houve um serviço para minimizar a situação. O Castelão estava com um número de jogos acima do que é regular, até do que é recomendado em termos de preservação, mas foi uma solicitação dos próprios clubes, eles fizeram essa demanda para não trabalhar a programação. Nós estamos aguardando a possibilidade de diálogo com eles para fazer uma restauração”, declarou a chefe do executivo estadual.

A qualidade do gramado se tornou alvo de críticas mais intensas de jogadores e treinadores após a partida entre Ceará x Botafogo, no último domingo (17). Na ocasião, o árbitro Raphael Claus, da Fifa, também relatou em súmula que o campo “estava ruim” e tinha pedaços de vidro.

Decisão dos clubes

A Secretaria de Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv), uma das responsáveis pela manutenção da Arena Castelão, alegou em nota, na segunda (18), que a melhoria do campo envolveria a troca do gramado, mas essa medida foi recusada por dirigentes de Ceará e Fortaleza.

No comunicado, a Sejuv informou que a obra teria uma duração estimada de quatro meses, tornando o estádio inviável para os primeiros compromissos do ano de 2022. Deste modo, sem possibilidade de reforma, reparos e melhorias são feitos regularmente para qualificar o campo.