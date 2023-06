Invicto na Série D com Ferroviário, Kobayashi avalia vitória contra o Maranhão e projeta Fares Lopes

O Ferroviário segue invicto na Série D do Campeonato Brasileiro. Em oito jogos, a equipe comandada por Paulinho Kobayashi acumula sete vitórias e um empate. Em coletiva de imprensa após a vitória por 3 a 1 diante do Maranhão, o técnico avaliou o time e projetou o restante da temporada com foco também na Taça Fares Lopes.

“Estamos há praticamente 10, 12 dias jogando em final de semana e meio de semana. Agora que vai ter uma parada depois de sábado. Então, acaba tendo um desgaste e a gente não consegue jogar como vinha jogando, talvez com mais facilidade. Mas o adversário também fez uma marcação bem próxima. Nós tentamos fazer umas jogadas que trabalhamos, no 2T corrigimos algumas coisas e conseguimos jogar. Mas os jogadores estão de parabéns pela busca, pela entrega e pelos resultados que conseguimos”, avaliou Kobayashi.

Legenda: Ferroviário segue invicto na Série D do Brasileirão. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Com 22 pontos, o Tubarão da Barra é líder do Grupo 2 da Série D. No entanto, a equipe também começa a pensar na Taça Fares Lopes, que tem início previsto para o fim deste mês de junho.

“Temos que pensar também na Fares Lopes. O trabalho tem que ser feito da melhor maneira possível, para não ter desgaste dos jogadores. Lógico que vamos dar oportunidades a todos, para que eles possam disputar as duas competições buscando os objetivos. Não desvalorizo de forma alguma a Fares Lopes. Nós temos que valorizar não só a Série D, mas também a Fares Lopes que nós buscamos a classificação e até mesmo a competição pro ano que vem, que é Copa do Brasil”, finalizou o técnico.

O Ferroviário volta a campo neste sábado (17), quando enfrenta o Maranhão novamente, agora na casa adversária, em partida válida pela 9ª rodada da quarta divisão. O duelo será no Estádio Nhozinho Santos, às 16h (de Brasília), em São Luís.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: