Internacional x Fluminense pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Internacional e Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil 2025 nesta quarta-feira (30), no jogo de ida das oitavas de final. O jogo será às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Colorado é o 10º da Série A com 21 pontos e vem de empate com o Vasco no Beira-Rio.

Já o Tricolor das Laranjeiras é o 12º com 20 pontos e vem de 4 derrotas seguidas na Série A.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Sportv, Premiere e Prime Video.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE

Fábio; Manoel, Thiago Silva e Freytes; Canobbio, Hércules (Bernal), Martinelli, Nonato e Samuel Xavier; Soteldo (Serna) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

ARBITRAGEM

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)