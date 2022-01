Internacional avança em acordo com Fortaleza para contratação de atacante David

O Internacional está próximo de concretizar a compra do atacante David junto ao Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que as partes avançaram na negociação para a transferência do jogador.

O acordo está encaminhado. Apesar do contrato até 2023 no Pici, o staff do jogador tinha interesse em uma transferência para o time gaúcho, que teve uma proposta inicial negada pelo Leão.

David foi adquirido pelo Fortaleza em 2020 por R$ 5 milhões junto ao Cruzeiro. Com multa rescisória para o mercado nacional de R$ 30 milhões, a diretoria tricolor esperava um acordo próximo do índice de R$ 13,5 milhões, valor referente aos 45% dos direitos econômicos do atacante detidos no time.

Assim, a saída será concretizada com uma compensação financeira elevada. Segunda a Revista Colorada, atletas do elenco do Inter também podem ser envolvidos no desfecho da negociação.

Com a camisa tricolor, David marcou 25 gols em 112 partidas. Titular sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, também recebeu consultas do mercado internacional na janela. Todos os casos não avançaram junto do departamento de futebol.