Incêndio no Ninho do Urubu: todos os réus do caso são absolvidos pela Justiça

Todos os réus do caso do incêndio no CT do Flamengo, Ninho do Urubu, em 2019, foram absolvidos pela 36ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro (RJ). O incêndio resultou na morte de dez jovens jogadores das categorias de base do Flamengo.

RÉUS DO CASO DO INCÊNDIO DO NINHO

Eduardo Carvalho Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo)

Antonio Marcio Mongelli e Garotti (ex-diretor do Flamengo)

Carlos Renato Mamede Noval (ex-diretor do Flamengo)

Claudia Pereira Rodrigues (representante da NHJ, empresa que forneceu os módulos onde dormiam os atletas)

Fábio Hilario da Silva (engenheiro da NHJ)

Danilo da Silva Duarte (engenheiro da NHJ)

Weslley Gimenes (engenheiro da NHJ)

Edson Colman da Silva (sócio da Colman Refrigeração)

Luiz Felipe Almeida Pondé (participou das obras de instalação dos dormitórios)

Marcelo Maia de Sá (participou das obras de instalação dos dormitórios)

Marcus Vinicius Medeiros (monitor dos atletas de base do Flamengo)

Legenda: CT Ninho do Urubu sofreu incêndio, matando 10 atletas Foto: Marie Hospital/AFP

De acordo com informações publicadas pelo G1, o juiz Tiago Fernandes de Barros considerou a “ausência de demonstração de culpa penalmente relevante e na impossibilidade de estabelecer um nexo causal seguro entre as condutas individuais e a ignição” para a tomada de decisão de absolver os réus.

RELEMBRE O CASO

Atletas das categorias de base do Flamengo, que tinham entre 14 e 16 anos, estavam dormindo no CT Ninho do Urubu, alocados dentro de um contêiner, que servia como acomodação provisória. O incêndio teria iniciado após um curto-circuito em um ar-condicionado.

ADOLESCENTES MORTOS NO INCÊNDIO DO FLAMENGO