Incêndio no Ninho do Urubu: todos os réus do caso são absolvidos pela Justiça

Dez jogadores da base do Flamengo morreram no incêndio que atingiu CT em 2019

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Incêndio no Ninho do Urubu: todos os réus do caso são absolvidos pela Justiça
Foto: Reprodução/TV Globo

Todos os réus do caso do incêndio no CT do Flamengo, Ninho do Urubu, em 2019, foram absolvidos pela 36ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro (RJ). O incêndio resultou na morte de dez jovens jogadores das categorias de base do Flamengo.

RÉUS DO CASO DO INCÊNDIO DO NINHO

  • Eduardo Carvalho Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo)
  • Antonio Marcio Mongelli e Garotti (ex-diretor do Flamengo)
  • Carlos Renato Mamede Noval (ex-diretor do Flamengo)
  • Claudia Pereira Rodrigues (representante da NHJ, empresa que forneceu os módulos onde dormiam os atletas)
  • Fábio Hilario da Silva (engenheiro da NHJ)
  • Danilo da Silva Duarte (engenheiro da NHJ)
  • Weslley Gimenes (engenheiro da NHJ)
  • Edson Colman da Silva (sócio da Colman Refrigeração)
  • Luiz Felipe Almeida Pondé (participou das obras de instalação dos dormitórios)
  • Marcelo Maia de Sá (participou das obras de instalação dos dormitórios)
  • Marcus Vinicius Medeiros (monitor dos atletas de base do Flamengo)

Legenda: CT Ninho do Urubu sofreu incêndio, matando 10 atletas
Foto: Marie Hospital/AFP

De acordo com informações publicadas pelo G1, o juiz Tiago Fernandes de Barros considerou a “ausência de demonstração de culpa penalmente relevante e na impossibilidade de estabelecer um nexo causal seguro entre as condutas individuais e a ignição” para a tomada de decisão de absolver os réus.

RELEMBRE O CASO

Atletas das categorias de base do Flamengo, que tinham entre 14 e 16 anos, estavam dormindo no CT Ninho do Urubu, alocados dentro de um contêiner, que servia como acomodação provisória. O incêndio teria iniciado após um curto-circuito em um ar-condicionado.

ADOLESCENTES MORTOS NO INCÊNDIO DO FLAMENGO

  • Athila Paixão (14 anos)
  • Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas (14 anos)
  • Bernardo Pisetta (14 anos)
  • Christian Esmério (15 anos)
  • Gedson Santos (14 anos)
  • Jorge Eduardo Santos (15 anos)
  • Pablo Henrique da Silva Matos (14 anos)
  • Rykelmo de Souza Vianna (16 anos)
  • Samuel Thomas Rosa (15 anos)
  • Vitor Isaías (15 anos)
