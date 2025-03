Iguatu anuncia retorno do treinador Washington Luiz

O Iguatu anunciou o retorno do técnico Washington Luiz nesta quarta-feira (12). Ele estava no Atlético Piauiense desde o fim da temporada passada e retorna para comandar o Azulão na Série D do Campeonato Brasileiro.

A equipe do Centro Sul do Estado está no Grupo A-2, com Maracanã, Sampaio Corrêa-MA, Maranhão, Altos-PI, Parnahyba-PI, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA.

O Iguatu estreia na Série D no dia 11 de abril, contra o Sampaio Corrêa, no Morenão, em Iguatu.

Assim, Washington terá praticamente um mês de montagem do elenco e preparação para a Série D. O Iguatu vem de um campeonato cearense decepcionante, onde disputou o quadrangular do rebaixamento, e só se salvou na última rodada, ao empatar em 3 a 3 com o Barbalha no Morenão, sob o comando de Dico Wooley.

Anúncio do Azulão

O Iguatu usou suas redes sociais para anunciar Washington destacando "Uma história que ainda não terminou":

"O treinador mais vitorioso da história do Azulão, está de volta para comandar nossa equipe no Brasileiro Série D.

Com muita experiência, Washington e sua comissão retornam para fortalecer o nosso elenco e trazer de volta o futebol que conquistou a torcida! Agora, mais do que nunca, precisamos do seu apoio nas arquibancadas para fazer história novamente.

Bem-vindo de volta a sua casa, Professor!"

História no Azulão

Com uma carreira construída em grande parte dela no futebol cearense, Washington Luiz tem uma identificação com o Iguatu, com 68 jogos no comando da equipe. Responsável pelo acesso da equipe nas Séries B e A do Cearense, o treinador classificou o Azulão para as edições de 2023 e 2024 da Copa do Brasil, foi campeão da Taça Fares Lopes em 2023 e foi 3º colocado no Campeonato Cearense de 2024.

No ano passado, ele deixou no decorrer da Série D, ao aceitar uma proposta do Atlético Piauiense. No Auriverde, fez 16 partidas.