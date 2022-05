Icasa empata com o América de Natal no Romeirão pela Série D do Brasileiro

Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Icasa empatou em 1 a 1 com o América/RN, neste sábado (28), no Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

Jairinho abriu o placar para o Icasa aos 41 minutos do 1º tempo, mas Wallace Pernambucano deixou tudo igual aos 26 minutos do 2º tempo.

Na Tabela

Com a igualdade, o Verdão chega aos 11 pontos e se mantém no G4 do Grupo 3, na vice-liderança. O Verdão tem 1 ponto de vantagem para o 5º colocado, o próprio América/RN.

Próximo jogo

Pela 8ª rodada, os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado (4), na Arena Dunas, às 17 horas.

Pacajus também vence

Outro time cearense que venceu neste sábado na Série D foi o Pacajus. O Índio venceu fora de casa o Fluminense/PI, com gols de Daniel e Vinícíus. Para o time piauiense, marcou Michel.

O Pacajus ocupa a vice-liderança do Grupo 2, com 14 pontos e volta a enfrentar o Fluminense/PI na sexta-feira (3), no estádio Ronaldão, às 20 horas.