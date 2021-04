Icasa, Crato e Pacajus reformulam equipes com foco na vaga para Série D do Brasileiro

A paralisação do Campeonato Cearense durou 40 dias e trouxe prejuízos aos clubes de menor investimento, que buscam se organizar como podem para o retorno dos jogos neste fim de semana. Equipes como Icasa, Crato, Pacajus e Caucaia deixaram de treinar e precisaram formar praticamente um elenco novo e começar um trabalho do "zero".

Estas 4 equipes, além do Atlético Cearense, que teve condições de continuar treinando e manter seu elenco, disputarão as 3 vagas disponíveis para a Série D de 2022. Ou seja, são 5 clubes para 3 vagas.

Paralelamente, o quinteto também sonha com vagas nas semifinais, mas aí aparecem mais concorrentes de peso: Ceará, Fortaleza e Ferroviário.

As três equipes do Interior, Icasa, Crato, Pacajus precisaram reformular todo o elenco, já que não tinham condições financeiras para manter o grupo treinando até um retorno do Estadual, já que não possuem competições nacionais para jogar, diferente de Atlético e Caucaia, que estão na Série D deste ano.

Assim, o trio sonha em ter mais calendário para o ano que vem. Veja a situação de Pacajus, Crato e Icasa para o retorno do Estadual.

Pacajus

O Indio do Vale do Caju fez uma 1ª Fase de Campeonato Cearense muito boa, disputando com o Ferroviário o título da 1ª Fase. A equipe do técnico Roberto Carlos estava entrosada, mas foi praticamente desfeita com a parada do campeonato.

Do elenco que o clube tinha até a parada, eram 26 atletas e apenas 12 retornaram. Jogadores como o meia Diego Palhinha, meia de criação e um dos destaques do time, foi para o Central de Caruaru/PE, o lateral-direito Felipe foi para o Campinense e o artilheiro Billy não permaneceu. Em contrapartida, o goleiro Cris ficou, assim como o zagueiro Jefferson, e outros destaques, como o experiente Dedé, Rafael Tchuca, Claudevam e Testinha.

Assim, com uma base, o técnico Roberto Carlos espera que a equipe mantenha o nível apresentado na 1ª Fase do Estadual. Na estreia da 2ª Fase, o Pacajus perdeu para o Caucaia por 4 a 2, mas o adversário perdeu 6 pontos por escalar um jogador irregular. Na estreia da 2ª Fase, o Indio enfrenta o Ceará, no dia 2, às 16 horas no Castelão.

O técnico Roberto Carlos espera dificuldade no início por enfrentar de cara Ceará e Fortaleza.

"Não esperavamos ter essa parada de 40 dias, por isso perdemos muitos atletas. Alguns conseguimos manter e outros chegaram. Foi montada praticamente outra equipe, que mesmo com uma base, o início será difícil, pois começamos a treinar na segunda-feira para pegar o Ceará e depois o Fortaleza".

Em seguida, o treinador afirmou que acredita na evolução da equipe para conquistar uma vaga na Série D do Brasileiro.

"Acredito na nossa qualidade. São 6 jogos e temos objetivos para conquistar. Uma Série D para o próximo ano seria muito importante para o clube e quem sabe a semifinal. Teremos 4 adversários por três vagas e vamos respeitar todos, mas com ambição".

Crato

O Azulão da Princesa montou uma parceria com o Tiradentes para a sequência do Campeonato Cearense. O Tigre da PM, que disputará a Série B Cearense, cederá sua sede para treinos, alojamentos para concentração e seu elenco.

Pela parceria, o Crato pediu à Federação Cearense de Futebol (FCF) a mudança dos jogos com mando de campo do time para o estádio Domingão, em Horizonte. Já no próximo domingo, 2, o clube mandará a partida diante do Ferroviário lá.

O clube ainda buscará contratações pontuais para fechar o elenco, que será comandado por Lamar Lima, que já era treinador. O Crato estrou na 2ª Fase vencendo o Icasa por 1 a 0 no Mirandão.

O técnico Lamar Lima afirmou que a parceria com o Tiradentes foi muito bem vinda para que a equipe.

"Fizemos uma parceria com o Tiradentes, pois não tínhamos condições de contratar um novo elenco. Mais de 90% dos jogadores saíram e estão jogando outros campeonatos estaduais. Já avaliamos o grupo do Tiradentes e vamos contratar alguns jogadores".

Para Lamar, o clube terá dificuldades como outros times de menor investimento, mas que o clube pensa grande, como uma semifinal do Estadual e vaga na Série D do Brasileiro.

"90% dos atletas que estavam com a gente foram liberados desde a parada e vamos começar praticamente do zero. Será um time novo, com dificuldade de entrosamento, mas só ficamos atrás dos 4 times que não pararam, que foram Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Atletico. Vamos para a luta, nosso objetivo é Série D do Brasileiro e temos condições de conquistar"

Icasa

O Verdão do Cariri reformulou praticamente todo o elenco. A base da equipe campeã da Série B Cearense foi desfeita, assim como o técnico Washington Luiz, que deixou o clube.

Assim, Roni Araújo assumiu a equipe e terá a missão de comandar a equipe nos 6 jogos restantes da 2ª Fase. O Verdão perdeu na estreia da 2ª Fase por 1 a 0 para o Crato, no Mirandão, ainda no dia 10 de março e "reestreia" na competição no dia 2 de abril, diante do Atlético Cearense no Mirandão, às 15h30.

O Icasa interrompeu as atividades por apenas 10 dias, logo após o campeonato para em março. Mas há pelo menos 30 dias o grupo vem treinando e aos poucos recebeu mais atletas, segundo o presidente França Bezerra.

"O Icasa já vem se preparando há 30 dias. Tomamos este cuidado para voltar logo, mesmo com o elenco praticamente todo novo. Em torno de 80% do elenco é novo e quase todo novo"

O mandatário do Verdão afirmou que o investimento foi menor, pelos prejuízos causados pela paralisação do Estadual, mas que confia na conquista dos objetivos.

"O elenco que começou o campeonato era mais caro, tinha jogador de 8 mil, 5 mil, e agora diminuiu bastante o investimento. Mas acredito no trabalho que está sendo feito, na garotada e esperamos resultados. Nosso objetivo é buscar uma vaga na Série D e quem sabe nas semifinais do Estadual".