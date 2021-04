Ferroviário espera manter o embalo no retorno do Campeonato Cearense

O Ferroviário vivia uma grande fase na temporada após vencer o Ceará na 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, no dia 10 de março, sua 6ª vitória seguida no ano e um embalo capaz de empolgar a torcida coral. Porém, o Estadual foi paralisado, e o time ficou apenas com a Copa do Brasil, eliminando o Porto Velho/RO na 1ª Fase e parando no América/MG na 2ª, com erro de arbitragem determinante para sua eliminação, no dia 14 de abril.

O clube passou a treinar, desde então, visando a Série C do Brasileiro, que inicia no dia 28, diante do Botafogo/PB, fora de casa, já que o Estadual estava indefinido. Foi quando finalmente o certame local teve o retorno confirmado para o fim de semana, com o Ferrão voltando a jogar no dia 2, contra o Crato, no estádio Domingão. O time coral defenderá a liderança da 2ª Fase e espera manter o grande momento, chegando forte para disputar o título, que não vem desde 1995.

Legenda: Francisco Diá espera um Ferroviário mais pronto após os treinos visando o retorno do Estadual Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Otimismo

O Ferroviário fez jogos treinos como preparação, a exemplo do último sábado (24), ao vencer o União por 2 a 1 no Elzir Cabral, com gols de Wesley e Adílson Bahia. O lateral-direito Polegar afirmou que o grupo quer levar o time coral ao título.

"A vontade é muita. Quero dizer ao torcedor que a vontade de vencer do time é muito grande. Nessa retomada a equipe está muito ligada, fizemos amistosos para nos preparar bem, amistoos, preparar, e a volta vai ser domingo e vmaos voltar com uma itpiria. O Ferroviario tem possibilidade de chegar, e ser campeão do campeonato cearense".

O estádio coral teve seus laudos renovados e poderá receber jogos do clube no Campeonato Cearense, assim como ocorreu na 1ª Fase, vencida pelo Tubarão da Barra.