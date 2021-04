Erro contra o Ferroviário é raríssimo e motivou pedido de anulação na Europa

Eu já redigia que o erro cometido pelo trio de arbitragem contra o Ferroviário, na derrota em decisão por pênaltis contra o América/MG, era inédito pelo grau de bizarrice da não validação do gol (claramente a bola entrou) (obviamente a bola entrou).

Mas, no futebol, quase tudo já aconteceu uma vez. E na Europa, mais precisamente em 2016, em uma partida pela fase mata-mata da Uefa Youth League, a Champions da garotada (sub-19), a polêmica se formou de forma semelhante.

Bola na sustentação interna da trave

O Valencia jogava contra o Chelsea, quando a partida foi para as penalidades. Eis que o jogador do clube espanhol acertou o canto do goleiro do time londrino, mas também o ferro de sustentação interno da trave.

Assim como na partida contra o América/MG, o gol não foi validado, gerando muita polêmica. E assim com o Tubarão da Barra, o Valencia perdeu e foi eliminado.

Confira o lance

Reveja o gol não concedido ao Ferroviário

Protesto não deve prosperar

Assim como o Ferroviário, que vai entrar com pedido de impugnação do jogo, o Valencia também entrou com a mesma apelação, mas não teve pedido atendido pela Uefa.

Com o protesto coral, o destino deve ser o mesmo. No entanto, a documentação serve como registro da injustiça cometida contra o clube cearense, que deixou de levar R$ 1,7 milhão.