Atlético Cearense preserva time para seguir no Estadual e desponta como favorito à vaga na Série D

A paralisação do Campeonato Cearense durou 40 dias e trouxe prejuízos aos clubes de menor investimento, que buscam se organizar como podem para o retorno dos jogos neste fim de semana. Se equipes como Icasa, Crato, Pacajus e Caucaia deixaram de treinar e precisaram formar praticamente um elenco novo e começar um trabalho do "zero", o Atlético Cearense seguiu firme os treinamentos, manteve o técnico Raimundinho e o elenco para a sequência do Estadual - ainda que também tenha enfrentado dificuldades financeiras.

A equipe volta a jogar pelo Estadual no dia 2, no estádio Mirandão, contra o Icasa, às 15h30. Com mais investimento que os rivais, o Atlético se manteve treinando visando o início da Série D de 2021, no dia 5 de junho. Há um mês, o Atlético perdeu para o Fortaleza por 2 a 0 na abertura da 2ª Fase.

Mas ainda que o clube tenha continuado treinando e sem baixas no elenco, a presidente Maria Vieira foi uma das mais críticas quanto à paralisação do Estadual, diante da continuidade da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Por isso, pelo menos em tese, a Águia desponta como favorita para uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022, já que seus 4 concorrentes (Caucaia, Pacajus, Icasa e Caucaia) retornam enfraquecidos.

Grupo

Assim, destaques como Carlão, Daniel, Olávio, Hércules e Wandson estão mantidos. Durante a parada, o Atlético fez jogos treinos contra Floresta e Ferroviário.

Um dos reforços da equipe para o retorno do Estadual é o volante Elanardo. Após mais de um ano afastado por uma grave lesão no joelho, treina desde o dia 11 de abril.

Em contrapartida, o Atlético emprestou jogadores, como o atacante Vinícius ao Grêmio Anápolis e o volante Patrick, que foi para o Sub-20 do Ceará.

Expectativa

O técnico Raimundo Vágner falou sobre a expectativa do retorno do Estadual.

"Estamos felizes com o retorno do campeonato. A expectativa é grande e nos preparar para este primeiro jogo. Vamos enfrentar o Icasa lá, que tem um novo comando, novos jogadores, será um jogo muito difícil, mas estamos bem preparados".

Em seguida, o treinador citou a preparação da semana para a estreia, destacando o planejamento do Atlético, que se manteve treinando.

"Já estamos com um modelo de jogo bem evoluído, mas como ficamos este tempo todo trabalhando, fizemos dois amistosos, estamos mais prontos. Estamos ansiosos, pois esta condição que foi da da pelo clube pode fazer a diferença agora. Esperamos que esta parte física, técnica e tática faça a diferença".