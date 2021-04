Guto Ferreira: "Ceará jogou bem e esteve mais próximo da vitória"

O técnico Guto Ferreira mostrou-se satisfeito com o empate sem gols e a atuação do Ceará ontem (27), diante do Arsenal de Sarandí, na Argentina, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O treinador avaliou que a equipe jogou bem e esteve mais perto de vencer pelas chances que criou.

"Tivemos maturidade para assimilar o jogo, contra uma escola diferente do futebol brasileiro e competimos de igual para igual. O Arsenal começou melhor, mas fizemos a leitura do jogo e fazer o nosso jogo, controlando a equipe deles e criando as melhores oportunidades, estando mais próximos de fazer o gol. O Ceará esteve mais perto da vitória. Fizemos um grande jogo", disse Guto

Em seguida, Guto Ferreira elogio o jogo coletivo da equipe do Ceará na Argentina.

"O conjunto como um todo foi muito bem. A defesa foi mais uma vez sólida e o ataque esteve perto e fazer.Tivemos a atitude que a competição pedia".

Contas

Sobre a análise do resultado, Guto afirmou que vencer em casa e empatar fora deixará o Ceará mais perto da classificação. Lembrando que apenas o líder do grupo passa para a próxima fase, com o Ceará hoje liderando o Grupo C com 4 pontos. Para encerrar a 2ª rodada como líder, o Ceará precisará torcer contra o Bolívar diante do Jorge Wilstermann, no clássico boliviano que será disputado em Cochabamba. Um empate manterá o Alvinegro na ponta do grupo C.

"Vencendo em casa e não perdendo fora vamos estar muito próximos da classificação. Hoje não perdemos. Foi a partida mais dificil que fizemos este ano, uma equipe bem trabalhada e treinada".

O próximo duelo do Ceará na Sul-Americana será diante do Bolívar, na quarta-feira, às 19h15, em La Paz, na Bolívia. Antes disso, o Alvinegro visita o Bahia pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, no sábado.