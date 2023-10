Guilherme cita 'ansiedade gostosa' na véspera de confronto histórico do Fortaleza na Sul-Americana

O Fortaleza está a pouco mais de um dia de disputar o maior confronto de toda a sua história até o momento. A partida contra o Corinthians, nesta terça-feira (03), às 21h30, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa Sul-Americana vem mexendo com a ansiedade do torcedor e até mesmo dos atletas há alguns dias. De acordo com o atacante Guilherme, a expectativa para um resultado positivo e uma inédita classificação para a final da competição, que marcará a história do clube, gera uma 'ansiedade gostosa' no grupo leonino.

"Vai marcar a história do Fortaleza. É algo que não tem como não nos dá uma ansiedade, mas é uma ansiedade gostosa. Eu acredito que todo atleta quando começa a jogar futebol sonha com esses momentos, sonha em jogar jogos de tal importância, como vai ser amanhã. Não tem como esconder a ansiedade. Além de atletas, nós somos seres humanos. Mas quando a bola rola, a gente precisa jogar a ansiedade de lado e cumprir aquilo que tem que ser feito, que foi treinado, para darmos o nosso melhor e conquistarmos essa classificação inédita. A expectativa está lá em cima e a confiança é muito grande para que, não só o Guilherme, mas todos nós juntos, como um grupo, como sempre foi desde o início, façamos um grande jogo amanhã diante do nosso torcedor e vencer o Corinthians e classificar para essa final tão sonhada", afirmou.

O atacante vive um grande momento com a camisa do Fortaleza e é o artilheiro da equipe na Sula com quatro gols marcados, contribuindo para o grande momento vivido pelo time de Juan Pablo Vojvoda na temporada. Mesmo com uma boa sequência nas últimas partidas, Guilherme ressaltou a dificuldade da partida contra o Corinthians, mas demonstrou confiança no trabalho desenvolvido pelo Leão em 2023.

"É um jogo que a gente não deve fazer nada do que já não foi feito. É um jogo pra gente não inventar moda, como a gente fala lá em São Paulo. Eu acho que é um jogo para a gente jogar da forma que temos jogado, com muita seriedade e pés no chão. Do outro lado é o Corinthians, não podemos esquecer disso, que tem grandes jogadores, é uma grande equipe, mas nós também sabemos do nosso potencial, da qualidade que temos aqui e que temos um 12º jogador também, que é crucial e todos vocês sabem: a nossa torcida. (Vai ser um) Jogo igual, aberto, muito difícil, mas, tenho certeza, que, se nós fizermos aquilo que tem que ser feito dentro de campo, a gente fica muito próximo de vencer e se classificar", disse.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: