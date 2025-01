Guigo Verfe é o novo técnico do Futsal do Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação do técnico Guilhermo Verfe para o comando da equipe profissional de futsal. Guigo, como é chamado, estava à frente do CRB/Traipu na última temporada.

Ele chega para substituir Orlando Facó, que foi campeão Brasileiro de Futsal, da Copa Nordeste, Copa Estado do Ceará e Taça Betinho Studart, além dos vice-campeonatos da Copa do Brasil e Campeonato Cearense.

Perfil de Guigo

Na última temporada conquistou o título de campeão da 1ª divisão Taça Brasil com a equipe alagoana, sendo eleito o melhor treinador da competição. Semifinalista da Copa do Brasil.

Com um vasto currículo, passou por Tubarão, União Paraobé, Assoeva, Guarani de Frederico Westphalen, ASEC, Dois Vizinhos e CRB/Traipu. Em sua carreira, além da Taça Brasil, foi Campeão da Copa do Nordeste, duas vezes Campeão Gaúcho, campeão da Taça e da Supertaça Farroupilha.

Já em Fortaleza

Guigo já se encontra em Fortaleza e visitou a sede administrativa na última quinta-feira (16). A apresentação para a temporada 2025 será divulgada em breve.

No ano, o Leão do Pici disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste, a Copa do Estado, o Campeonato Cearense e a Supercopa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Nome: Guilhermo Simões Verfe - Guigo

Naturalidade: Porto Alegre-RS

Data de Nascimento: 09/07/1984 - 40 anos

Clubes: Tubarão, União Paraobé, Assoeva, Guarani de Frederico Westphalen, ASEC, Dois Vizinhos, CRB/Traipu e Fortaleza.