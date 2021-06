Guarany de Sobral vence o Palmas pela Série D e se consolida na liderança do Grupo 2

O Guarany de Sobral venceu o Palmas, neste sábado (19), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, válido pela terceira rodada, o time cearense chegou aos 10 pontos e se consolidou na liderança do Grupo 2.

Apesar de muito movimentado, o jogo começou travado, com as duas equipes se estudando bastante. Os gols acabaram saindo apenas no segundo tempo.

Aos 21 minutos da etapa final, Wesley recebeu um bom passe. Dentro da área do Palmas, ele ajeitou o corpo e chutou colocado. A bola ainda bateu no gramado e enganou o goleiro, que não conseguiu fazer a defesa, abrindo o placar para o Guarany.

O time sobralense ainda ampliou aos 32. João Gabriel fez uma boa jogada pelo lado direito, entrou na área e acertou um passe preciso para André Mascena, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O Palmas reduziu a vantagem aos 40 minutos, com um gol de Gladiador.

Próximo desafio

O próximo jogo do Guarany de Sobral pela Série D do Brasileiro será no domingo (27), pela quarta rodada, no estádio Ribeirão, às 16h.

O time cearense encara o Tocantinópolis.