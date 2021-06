Após receber alta hospitalar, jogador Eriksen visita concentração da Dinamarca e reencontra colegas

Envolto de muita emoção, o jogador da seleção dinamarquesa Christian Eriksen visitou o treino da equipe nesta sexta-feira (18), imediatamente após receber alta hospitalar, na cidade de Copenhague. O camisa 10 surpreendeu a todos os companheiros de time, com troca de abraços e sorrisos.

O momento de aparição do astro causou comoção e surpresa entre os amigos, conforme declararam, neste sábado (19), o meio-campista Christian Norgaard e o defensor Joakim Maehle. "Eu não sabia que ele estava vindo, então paramos a sessão de treinamento quando ele chegou", relata Norgaard.

"Ele pareceu estar em boas condições e deu uma boa energia ao time. Nós fomos autorizados a dar um abraço nele e foi incrível vê-lo andando ao redor com seu filho", prossegue o meio-campista.

Christian Norgaard Jogador dinamarquês Foi um dia muito bom em diversos aspectos. Foi exatamente o que estávamos precisando”

Já o lateral-direita do Atlanta, Maehle, comentou que, durante a visita, Eriksen estava na companhia de sua namorada e de duas crianças. Ele disse ainda que o camisa 10 da seleção almoçou com a delegação antes de ir para casa e recuperar-se das emoções dos últimos dias com sua família.

Joakim Maehle Jogador dinamarquês Foi emocionante, pois a última vez que o vimos ele estava deitado no gramado sendo salvo. Nós sabíamos que Christian estava bem, mas é completamente diferente vê-lo pessoalmente”

MAL SÚBITO

O jogador da seleção Christian Eriksen, 29 anos, que também faz parte do elenco da Inter de Milão, na Itália, sofreu uma parada cardíaca em campo pela Eurocopa, no último sábado (12), nos minutos finais do primeiro tempo entre Dinamarca e Finlândia.

Durante o jogo, o craque precisou ser ressuscitado com um desfibrilador após sentir um mal súbito. Em seguida, foi levado diretamente ao hospital, onde realizou uma cirurgia para implantar um cardioversor desfibrilador implantável em seu coração.