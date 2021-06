"Não fizemos um grande jogo", reconhece Francisco Diá após revés diante do Tombense

O Ferroviário conheceu sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (18) após revés, em Tombos (MG), para o Tombense por 3 a 0. Em entrevista coletiva pós-jogo, Francisco Diá lamentou o primeiro gol da equipe mineira, numa falha individual de Sousa Tibiri, que mudou o rumo da partida.

“O time estava até bem postado taticamente, mas numa falha individual do (Sousa) Tibiri, uma displicência, entregamos o gol. Levar um gol, na casa do adversário, quando eles estavam com dificuldade penetração. Mas, a expulsão do Dudu, prejudicou qualquer poder de reação, dificultou bastante. Agora, nos resta trabalhar e preparar a equipe para o confronto contra a Jacuipense.”

O comandante coral lamentou, ainda, as chances desperdiçadas por Gabriel Silva e Adilson Bahia, mas ressaltou que o Ferroviário não fez uma grande partida.

“Nós criamos bastante ainda. Sabemos que temos que jogar sempre ofensivamente. Liberamos os laterais, colocamos mais um meia de aproximação. A equipe mesmo criando, não teve felicidade para concluir as oportunidades que criou. Porém, no todo, não fizemos um grande jogo.”

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado (26), às 15h, contra a Jacuipense, no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA). O duelo é válido pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.