Ferroviário perde para Tombense por 3 a 0 pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Ferroviário conheceu sua primeira derrota na Série C nesta sexta-feira (18). Fora de casa, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), a equipe comandada por Francisco Diá perdeu para o Tombense por 3 a 0. Everton (2x) e Richardson (contra) marcaram os gols da equipe mineira.

Com o resultado, o Ferroviário mantém a liderança provisória do Grupo A da Série C, com sete pontos. O Tombense, por sua vez, sobre quatro posições e assume a 4ª colocação, com seis.

Primeiro tempo

Jogando fora de casa, no Estádio Almeidão, o Ferroviário encontrou dificuldades no setor de criação no 1° tempo e não conseguiu envolver o adversário. Em contrapartida, o Tombense administrou o confronto desde o início, encontrando uma situação ainda mais favorável aos 13 minutos, quando Everton abriu o marcador para a equipe mineira. O camisa 11, de fato, viveu uma etapa inicial brilhante. Antes do fim, o atacante ganhou no alto e anotou o segundo gol para os mandantes.

A equipe comandada por Rafael Guanaes não saiu com um placar mais elástico em seu favor devido ao goleiro Rafael, do Ferroviário, que salvou uma finalização a queima roupa de Amarildo, dentro da área.

O Ferroviário, por sua vez, pouco ofereceu risco ao adversário. Insatisfeito, o técnico Francisco Diá promoveu a primeira alteração ainda no 1° tempo, aos 35 minutos, quando colocou Reinaldo no lugar de Sousa Tibiri, mas sem efeito no confronto.

Legenda: Equipe coral conheceu sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro Foto: Victor Souza - ASCOM/TOMBENSE

Segundo tempo

Necessitando reverter uma desvantagem de dois gols, o Ferroviário voltou para campo propondo jogo e buscando encurtar o resultado. Porém, após a expulsão de Dudu, aos 8 minutos do 2° tempo, a equipe coral encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo imposto pela equipe mineira.

As melhores oportunidades do Ferroviário saíram de chutes de longa-distância, com Gabriel Silva e Adilson Bahia. O camisa 26 finalizou e Felipe obrou um milagre em Tombos (MG), enquanto o centroavante coral arriscou falta direta, mas parou no arqueiro do Tombense.

Os mandantes aproveitaram os contra-ataques para definir o confronto. Aos 24 minutos, Alípio finalizou e Richardson desviou contra o próprio gol, tirando as chances de defesa do Rafael.

Próximo adversário

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado (26), às 15h, contra a Jacuipense, no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA). O duelo é válido pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.