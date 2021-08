Guarany de Sobral vence nos acréscimos e se aproxima da classificação na Série D do Brasileiro

O Guarany de Sobral venceu a segunda partida consecutiva pelo Grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro e está mais próximo da classificação para fase de mata-mata. Em uma partida realizada no estádio do Junco, neste sábado (14), o Cacique do Vale esperou até os acréscimos do segundo tempo para superar o Tocantinópolis por 2 a 1.

O jogo começou com o time cearense dominando as ações, e criando as melhores chances de abrir o placar. As oportunidades vieram a partir de duas finalizações com a cabeça. A primeira veio com Hugo, aos 18, enquanto a segunda veio dois minutos depois, aos 20, com Brayan.

Mas o primeiro gol saiu apenas na segunda etapa da partida.

Aos 71, Daniel Passira recebeu um lançamento na esquerda, entrou na área e chutou cruzado e sem chances para o goleiro do Tocantinópolis, abrindo o placar para o Cacique do Vale.

O time cearense, no entanto, cedeu o empate aos 41, após um bom chute rasteiro de Valber Mendes, do Tocantinópolis.

Nove minutos depois, já nos acréscimos do segundo tempo, Danilo Cirqueira recebeu na área e conseguiu uma boa finalização, garantindo a vitória do Guarany.

Possível classificação

O Cacique do Vale, agora, espera os outros resultados da rodada para garantir uma vaga antecipada para segunda fase do torneio.

Paragominas, Imperatriz, Juventude Samas, Moto Club e 4 de Julho seguem na briga por uma das 4 vagas do grupo.

Próximo desafio

Na décima segunda rodada da Série D, o Guarany de Sobral encara o Palmas, no estádio Nilton Santos, em Tocantins. A partida está marcada para as 15h30 do próximo sábado (21).