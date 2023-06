Gripado, Erick é dúvida no Ceará para jogo diante do CRB

O atacante Erick é dúvida no Ceará para o jogo deste sábado (10), contra o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta do Vozão não treinou ontem por sintomas gripais e virou dúvida para o duelo das 19h30 no Castelão pela 12ª rodada.

Erick já atuou em 10 jogos na Série B, marcando 4 gols e dando uma assistência. Ele deixou sua marca na última vitória do Vozão, diante do Atlético/GO por 3 a 0. Na temporada, são 31 jogos e 12 gols marcados, sendo o artilheiro do Vovô na temporada.

Se o atacante não puder atuar, Janderson deve ser seu substituto.

Treino de sexta

Sem Erick, o Vozão treinou nesta sexta-feira. Uma parte fez um treino apronto focado na parte, o restante do elenco realizou atividades táticas com o restante da comissão.

Ao final do dia, os atletas participaram de um treino de finalizações e posicionamento defensivo em bolas paradas.