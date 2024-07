Grêmio x Vitoria: confira horário, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo neste domingo, 21 de julho às 11:00h (horário de Brasília), contra o Vitoria pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Palpites

inter@

Escalação

Grêmio

Titulares: Marchesín; João Pedro, Geromel (Jemerson ou Gustavo Martins), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Dodi (Edenílson); Soteldo, Gustavo Nunes (Everton Galdino) e Pavon.

Marchesín; João Pedro, Geromel (Jemerson ou Gustavo Martins), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Dodi (Edenílson); Soteldo, Gustavo Nunes (Everton Galdino) e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.

Vitória

Titulares: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi, Jean Mota e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi, Jean Mota e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Grêmio x Vitoria

Estádio: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 11:00h (de Brasília), domingo, 21 de julho