Grêmio x Fluminense pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (2), pela 37ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Tricolor Gaúcho é o 10º colocado com 46 pontos e vem de vitória diante do Palmeiras por 3x2 em Porto Alegre.

A equipe ainda busca uma vaga na Pré-Libertadores via G-8.

Já o Tricolor das Laranjeiras é o 6º colocado com 58 pontos e luta por uma vaga direta na Libertadores via G5. A equipe vem de vitória de 6x0 diante do São Paulo no Maracanã.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO:

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Arthur, Dodi, Edenílson; Pavón, Willian e André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta, Soteldo (Lima); Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)