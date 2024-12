Grêmio anuncia saída do técnico Renato Gaúcho após término do Brasileirão 2024

Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio, conforme comunicado publicado pelo clube na tarde desta segunda-feira (9). A saída foi confirmada uma reunião com a diretoria após o término da Série A do Brasileirão 2024

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Grêmio comunica a saída do técnico Renato Portaluppi

Clube e treinador tomaram a decisão na manhã desta segunda-feira

O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra o treinador informou o desejo de deixar o Clube.

Renato é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Em 2024, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador.

O Clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo Tricolor e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio.