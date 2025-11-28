Gramado encharcado faz intervalo de Vasco x Inter durar mais de uma hora

O intervalo da partida entre Vasco e Internacional, válida pela 36ª rodada da Série A, durou mais de uma hora. O estado do gramado após a forte chuva que caiu no primeiro tempo não oferecia condições de jogo e foi necessário esperar muito para que a bola voltasse a rolar.

Com o campo encharcado, foi preciso aguardar a drenagem do estádio São Januário funcionar, mas diante da melhora lenta, a saída foi usar rodos para retirar o excesso de água do gramado. Após cerca de 1h10 de paralisação, a arbitragem avisou aos clubes que haveria jogo e concedeu dez minutos para aquecimento antes de reiniciar a partida.

Os dois clubes não queriam voltar ao jogo por receio de comprometimento da integridade física dos atletas, mas a decisão cabe apenas à arbitragem, que decidiu pela continuidade.

Pelo regulamento geral de competições (RGC) da CBF, somente o árbitro pode suspender uma partida após o início dela, mas precisa esperar uma hora para enfim decidir se há condição de jogo. Durante o longo intervalo, os árbitros testavam o campo de jogo, soltando a bola em locais diferentes para ver se ela se movimentava.

Se a partida tivesse sido dada como suspensa, os dois times teriam que jogar o segundo tempo no sábado, às 15 horas, em São Januário, como determina o RGC.

Antes do reinício da partida, os funcionários do estádio que atuaram com os rodos em campo foram aplaudidos pela torcida presente enquanto saíam do gramado.