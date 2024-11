GP de Interlagos na F1 2024: confira horário, onde assistir e grid de largada da Fórmula 1

Neste domingo (3) no autódromo de Interlagos, em São Paulo, acontece a 21ª etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. Os 20 pilotos iniciam a disputa pelo pódio às 14 horas (de Brasília). Na última corrida realizada no Brasil, Max Verstappen foi o vencedor, seguido por Lando Norris e Fernando Alonso.

Com a pista molhada, os acidentes aconteceram em profusão: no total, a bandeira vermelha foi acionada por cinco vezes, e em vários momentos a amarela deu o ar da graça. No fim das contas, Lando Norris fez a pole para a McLaren com o tempo de 1m23s405. George Russell, da Mercedes, sai em segundo. A terceira posição ficou com o surpreendente Yuki Tsunoda, da RB. Líder do campeonato, Max Verstappen largará só na 17ª colocação.

Legenda: Entre os Construtores, a McLaren assumiu a primeira colocação com 476 pontos contra 456 da Red Bull e 425 da Ferrari Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Verstappen (Red Bull) é quem lidera o ranking geral do torneio com 362 pontos. Lando Norris (McLaren) é o segundo com 315 de pontuação. O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, é o terceiro colocado com 291 pontos.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band; Bandsports e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (RB) Esteban Ocon (Alpine) Liam Lawson (RB) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Sauber) - Q2 Sergio Pérez (RBR) - Q2 Carlos Sainz (Ferrari) - Q2 Pierre Gasly (Alpine) - Q2 Lewis Hamilton (Mercedes) - Q1 Oliver Bearman (Haas) - Q1 Max Verstappen (RBR) - Q2* - eliminado em 12º, perde cinco posições devido à troca de motor. Franco Colapinto (Williams) - Q1 Nico Hulkenberg (Haas) - Q1 Guanyu Zhou (Sauber) - Q1

GP DE SÃO PAULO 2024 | FICHA TÉCNICA