Governo do Ceará negocia com Seleção Brasileira feminina para inauguração do Romeirão

O Governo do Ceará trabalha em prol da inauguração do estádio Mauro Sampaio (Arena Romeirão), em Juazeiro do Norte, e negocia com a CBF para o evento contar com a Seleção Brasileira feminina. A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana (PT) nesta terça-feira (15), em coletiva na região.

“Acho que, na comemoração, não devemos fazer nenhum jogo de campeonato, é um amistoso, jogo festivo. A ideia é valorizar os times da região e estamos em negociação com a Seleção Brasileira feminina para ver se consegue fazer. Icasa e Guarani de Juazeiro vão participar. Tentamos outra atração para uma bela festa”, explicou.

A cerimônia de entrega oficial do equipamento está prevista para ocorrer até 30 de março. A CBF ainda não respondeu o convite e avalia a agenda da equipe nacional para emitir uma decisão.

Obra do Romeirão

Financiado pelo Governo do Estado, sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), o investimento é de R$ 80 milhões. O equipamento tem mais de 90% da reforma de modernização concluída.

O Romeirão terá capacidade para 17 mil pessoas, com objetivo de receber torneios a nível nacional e internacional, como partidas do Brasileirão. O espaço seria um dos "mais modernos do interior do Brasil".

O equipamento contará com área aproximada de 47 mil metros quadrados (m²). O espaço inclui o estádio, bloco com cabines de imprensa e camarotes, além de praça de alimentação, museu, centro comercial, estacionamento e demais setores. Com projeto multiuso, poderá ser palco de shows, festivais, eventos culturais e religiosos.