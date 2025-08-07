Goleiro John permanece no Botafogo após negociação frustrada e deve enfrentar o Fortaleza

O Botafogo terá um reforço 'caseiro' importante contra o Fortaleza no próximo sábado (9), na Arena Castelão, em confronto válido pela Série A de 2025. A venda do goleiro John ao West Ham-ING não foi concretizada e o títular segue no Fogão.



Durante a negociação, a diretoria do Botafogo deixou John se concentrar exclusivamente na proposta e decidir seu futuro. Assim, o técnico italiano Davide Ancelotti promoveu Léo Linck como titular contra o RB Bragantino em duelo realizado nesta quarta-feira (6) pela Copa do Brasil.



O time alvinegro, inclusive, contratou o goleiro Neto, ex-Barcelona, para o lugar de John, antes da negociação 'melar'.

Assim, com o títular absoluto voltando a ficar à disposição, ele deve ser relacionado contra o Fortaleza no sábado e ser titular.