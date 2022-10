Goleiro do Milan desfalcará França na Copa do Mundo do Catar

O goleiro Mike Maignan, do Milan, aumentou a lista de desfalques para a Copa do Mundo do Catar. Aos 27 anos, o arqueiro lesionou o músculo da panturrilha e desfalcará a França no torneio de seleções. A informação foi divulgada pelo técnico Stefano Pioli, do time italiano, nesta sexta-feira (21).

Mike Maignan estava finalizando a recuperação da lesão sofrida em setembro, enquanto defendia a França na Liga das Nações contra a Áustria. No entanto, o departamento médico do Milan identificou uma nova contusão e o atleta deve retornar apenas em 2023. Na equipe italiana, o goleiro Ciprian Tătăruşanu, da Romênia, será o substituto.

O arqueiro soma-se aos volantes Kanté e Kamara como desfalques da Seleção da França para a Copa do Mundo. O meio-campista Pogba, com lesão no joelho, tem participação no torneio incerta.

