Goiás tem ‘ligeira vantagem’ contra o Ceará pela Série B, diz técnico Vagner Mancini

Vagner Mancini, técnico do Goiás, acredita que tem “uma ligeira vantagem” para a partida contra o Ceará, marcada para esta segunda-feira (12), pela Série B do Brasileirão 2024. O treinador comandou o Vovô até o final do mês de junho.

“O fato de eu conhecer o elenco, ter ajudado na montagem, me dá uma ligeira vantagem para a estratégia. Não quer dizer que vamos vencer. Todo jogo tem sua história, cada minuto é importante”, disse o técnico do Goiás.

Legenda: Vagner Mancini comandou o Ceará até junho de 2024 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mancini foi anunciado como novo técnico do Goiás na última terça-feira (6). Após deixar o Ceará no final de junho, ele teve uma breve passagem de apenas sete jogos pelo Atlético-GO, partindo para o rival Goiás na sequência.

Em sua estreia no Esmeraldino, ficou no empate em 0 a 0 com o São Paulo, pela Copa do Brasil. A partida contra o Ceará, portanto, será a primeira de Mancini pelo Goiás na Série B do Brasileirão 2024. O time está na 11ª posição, com 25 pontos.