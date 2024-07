Ginástica artística nas Olimpíadas 2024: acompanhe Diogo Soares na final do masculino

Diogo Soares disputa nesta quarta-feira (31) a final do individual geral masculino de ginástica artística nas Olimpíadas 2024. A disputa está marcada para começar às 12h30 (horário de Brasília), na Arena Bercy, em Paris.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

A final será disputada em seis rotações, em que Diogo passará por seis aparelhos diferentes. Ele inicia com o salto sobre a mesa, na sequência vai para as barras paralelas, depois segue para a barra fixa, na sequência vai para o exercício de solo, depois segue para o cavalo com alças e encerra nas argolas.

SEQUÊNCIA DE DIOGO SOARES

ONDE ASSISTIR À FINAL

A disputa será transmitida pela TV Globo, Sportv e no youtube pela Cazé TV.