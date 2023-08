Gerson e Varela brigam durante treino do Flamengo e há suspeita de fratura no nariz

O clima no Flamengo segue agitado. Os jogadores Gerson e Varela se agrediram durante o treino desta terça-feira (15). O atleta uruguaio levou um soco no nariz e ficou bastante machucado. Há suspeita de fratura. O clube multou os dois atletas pelo episódio.

A agressão ocorreu depois que Gerson fez uma falta em Varela. O lateral reclamou com Pablo, e o meia perguntou ao zagueiro: "O que esse cara está falando aí?"

Após o episódio, os dois foram tirados do treinamento e partiram para o setor interno do CT. O uruguaio, então, começou a gritar com Gerson, que respondeu: “Nem estou falando contigo”. Então, Varela foi para cima do volante, tentou acertá-lo, mas ele se esquivou e devolveu com socos.

Depois, alguns atletas apareceram para acabar com a briga. Felipe Luis foi o responsável por reunir os jogadores e pedir mudança de comportamento em prol do Flamengo. Os dois responsáveis pela briga já não estavam mais no local.

A equipe Rubro-Negra volta a campo nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. O duelo será no Maracanã.

FLAMENGO SE MANIFESTA: